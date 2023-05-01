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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة لمخيم العروب بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن شاب فلسطيني أصيب في قدمه، والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام مخيم العروب.

في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين من الخليل ونابلس، أثناء مروهم على حاجز عسكري، كما اعتقلت قوات الاحتلال شاب فلسطيني في بلدة السواحرة بالقدس، بعد إطلاق النار على مركبته.

وفي الأغوار، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم منزلين من عدة طوابق، وثلاث منشآت في قرى بردلا وكردلا، في إطار الاستهداف المستمر للوجود الفلسطيني في الأغوار.

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