بريطانيا تعلن رحلة إجلاء إضافية من السودان لرعاياها اليوم الإثنين

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، عن خطط إقلاع رحلة إجلاء إضافية من السودان، بعد أن أشارت في وقت سابق إلى انتهاء جهود إخراج الرعايا البريطانيين من السودان.

وفي بيان رسمي نُشر على موقع الحكومة البريطانية، حثت وزارة الخارجية أي مواطن بريطاني ما زال يأمل في مغادرة السودان للتوجه إلى مطار بورتسودان على ساحل البحر الأحمر بحلول الظهيرة بالتوقيت المحلي (11 صباحًا بتوقيت جرينتش)، اليوم الإثنين الموافق الأول من مايو.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الرحلة الاستثنائية الإضافية ستساهم في تسهيل إجلاء عدد محدود من المواطنين البريطانيين المتبقين في السودان الذين يرغبون في المغادرة.

تأتي هذه الرحلة في أعقاب عملية الإخلاء الناجحة للمملكة المتحدة من وادي سعيدة بالقرب من الخرطوم، والتي أخلت 2122 شخصًا في 23 رحلة جوية.

ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة البريطانية أوقفت تشغيل رحلات إجلاء من مطار وادي سعيدة بسبب انخفاض الطلب من قبل المواطنين البريطانيين، حيث غادرت آخر رحلة إجلاء من هناك مساء يوم الجمعة الموافق 29 أبريل.