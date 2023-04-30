قداسة البابا يستقبل نقيب الصحفيين ووفدًا من مجلس النقابة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين ووفدًا من أعضاء مجلس النقابة، يضم هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد الجارحي.

هنأ قداسة البابا نقيب الصحفيين والوفد المرافق بالنجاح في الانتخابات، وثقة الصحفيين، متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية، والإيجابية والبناءة.

ودارت نقاشات حول أهمية قبول الآخر كضرورة في بناء المجتمع بوصف التنوع قوة وتعاونًا ونموًا.

وقدم قداسة البابا للوفد بعضًا من كتابات قداسته كهدايا تذكارية.