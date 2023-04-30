فيوتشر يهزم حرس الحدود ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

فاز فريق فيوتشر بنتيجة 1-0 على حساب حرس الحدود، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي جمع الفريقان على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

جاء هدف فيوتشر بالنيران الصديقة عن طريق اللاعب إبراهيم القاضي في مرمامه بالدقيقة 10 من زمن الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني حافظ فيوتشر على النتجة ليحجز مقعدا في الدور نصف النهائي ويودع حرس الحدود البطولة .

وخاض فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم: محمود حمدي، باسم علي، علي الفيل، طارق طه، محمود مرعي، كريم نيدفيد، مهند لاشين، محمد رضا، ناصر ماهر، مصطفي البدري، مروان محسن .

يذكر أن فريق فيوتشر قد توج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في النسخة الأخيرة على حساب فريق غزل المحلة بالمباراة النهائية .