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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

صور| «سياحة النواب»: وزير الطيران يعلن تدشين خط طيران بين مصر واليابان استجابة لتوصياتنا

لجنة السياحة
لجنة السياحة
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عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، اليوم الأحد، اجتماعين، بحضور الفريق محمد حلمي وزير الطيران المدني.

وناقشت اللجنة عدد من الملفات وطلبات الإحاطة تتعلق بأسباب التنقل العرضي لبعض الطيارين بين طرازA320 و A220 بمصر للطيران، وعدم وجود خط طيران مباشر بين مصر واليابان، وتطوير الأسواق الحرة.
وأكدت “علي”، أن الوزير أعلن استجابته لرؤية اللجنة بشأن خط الطيران بين مصر واليابان حيث يعد السائح الياباني أكثر السياح انفاقًا، على أن يتم تدشين الخط بدءً من أغسطس المقبل.

وناقشت اللجنة ملف الأعمال الإنشائية بمطار برج العرب، حيث وعد الوزير بانتهاء الأعمال والتجهيزات خلال شهر يوليو وأغسطس، وذلك للمساهمة في تعزيز العائد الاقتصادي.

وتطرقت اللجنة إلى ملف الأسواق الحرة وما شاهدته خلال زيارتها الميدانية لمحافظة جنوب سيناء، حيث طالبت بتطوير الفروع بمطارات (القاهرة والأقصر والغردقة) وتزويدها ببضائع متنوعة من أحدث الموديلات العالمية.

واستجابة لتوصيات اللجنة السابقة في هذا الشأن وعد الوزير بتشجيع شركات الطيران على افتتاح فروع أسواق جديدة ومراجعة المنتجات المعروضة واستبعاد النسخ المقلدة.

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اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب النائبة نورا على الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى