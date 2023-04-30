آنسات البحيرة تقتنص برونزية في الكوميتية والسابع في الكاتا ببطولة الجمهورية للكاراتيه .. صور

فاز فريق آنسات البحيرة للكاراتيه تحت إشراف اللواء محمد مكاوى رئيس مجلس إدارة منطقة البحيرة للكاراتيه بالميدالية البرونزية، في منافسات كوميتية في بطولة كأس مصر، التي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة وحضور محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصري للكاراتية وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه بمشاركة ٢٧ محافظة والتي أقيمت بصالة طيبة للقوات المسلحة بمدينة بالأقصر.

وحصول فريق آنسات البحيرة في الكاتا علي المركز السابع علي مستوى الجمهورية زي هذا المركز انجاز لمحافظة البحيرة.

وشارك في فريق الكويتيه انسات، نورهان عويس و نورهان جابر وسلمي عشري ودنيا زهران تغريد لطفي وأمينة جابر بقيادة كابتن عباس الاشقر المدير الفني للفريق وكابتن أحمد ربيع مدرب عام وكابتن أحمد يسرى مدرب وكابتن حمادة شلبي مدير فني جهاز الكوميتيه والكابتن حسن عشرة رئيس جهاز المنتخبات بمنطقة البحيرة.

وشارك في فريق الكاتا انسات اللاعبات حبيبة ابراهيم و سلمى الطنطاوى و فاطمة عيد و سمية ياسر و ردينة الكاتب و رويدة عبد اللطيف، المدير الفنى للكاتا، كابتن محمد أبو إسماعيل والمدرب العام كابتن إيمان ندا والمدرب كابتن ندا حسام و المدرب كابتن محمد حبة.

والكابتن احمد حربي اخصائي إصابات الملاعب والكابتن عيد كامل اداري الفريق وبإشراف الكابتن ميسرة منيسي المدير التنفيذي للمنطقة والكابتن محمود العبد ومدحت يوسف وأحمد هواش وعماد رجب أعضاء مجلس الإدارة وبحضور الكابتن عادل ريان المستشار الفني للمنطقة ومصطفي شاهين منسق اعلامي المنطقة.