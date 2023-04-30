نيران صديقة.. فيوتشر يتقدم على الحرس في الشوط الأول بكأس الرابطة

تقدم فريق فيوتشر بنتيجة 1-0 على حساب حرس الحدود، بالشوط الأول من اللقاء الجاري مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

جاء هدف فيوتشر بالنيران الصديقة عن طريق اللاعب إبراهيم القاضي في مرمامه بالدقيقة 10 من زمن الشوط الأول .

وضم تشكيل فيوتشر بالشوط الأول كل من، محمود حمدي، باسم علي، علي الفيل، طارق طه، محمود مرعي، كريم نيدفيد، مهند لاشين، محمد رضا، ناصر ماهر، مصطفي البدري، مروان محسن .

ونجح فريق فيوتشر في الوصول لربع النهائي عقب تخطيه فريق طلائع الجيش في دور الـ 16 للبطولة، وذلك بركلات الترجيح بعدما انتهى اللقاء سلبيا.

أما حرس الحدود فوصل إلي دور ربع النهائي عقب فوزه في دور الـ16 على فريق المقاولون العرب بركلات الترجيح ايضا.

يذكر أن فريق فيوتشر قد توج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في النسخة الأخيرة على حساب فريق غزل المحلة بالمباراة النهائية .