خلافات مالية .. حبس مسجل خطر وابنه لقتلهم عامل ووالده بأطفيح

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مسجل خطر وابنه ٤ أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما في اتهامهم بواقعة قتل عامل ووالده والقاء جثمانهما بنهر النيل بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وأمام جهات التحقيق، اعترف المتهم وابنه بقتلهم للعامل ووالده بعدما نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلافات المالية فيما بينهما.

وأضافت التحقيقات أن أحد المتهم الأول قام بطعن الضحية الاولي بسلاح أبيض "مطواة" والمتهم الثاني قام بتهشيم رأس الضحية الثانية بحجر ثم بقطعة حديدية وقاما بإلقاء جثمانيهما في نهر النيل.



وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمان الاب ونجله عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد نجحت في كشف ملابسات العثور على جثة عامل ووالده سائق في مياه النيل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

وتلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة المركز "مُبلغ بتغيبه" طافية بنهر النيل بدائرة المركز وتبين تغيب والده سائق، مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية" عن مسكنه أيضاً، والعثور على جثته في وقت لاحق.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل "له معلومات جنائية"، نجله - مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجنى عليه الثانى لكونه "مدين لهما بمبلغ مالى" وقررا بقيامهما بتاريخ الواقعة باصطحاب المجنى عليهما لدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف لإجبار المجنى عليه الثانى على دفع المبلغ المالى المشار إليه، وقاما بتهديده بطبنجة كانت بحوزة أحدهما فحدثت مشاجرة بينهم قام خلالها المتهمان بطعن المجنى عليه الأول بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى إلى وفاته، والتعدى على المجنى عليه الثانى بقطعة حديدية ثم أجهزا عليه بحجر حتى فارق الحياة ، وقاما بإلقاء جثتيهما بمياه نهر النيل كما أرشدا عن "الطبنجة، والمطواة "المستخدمتان فـى الواقعة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.