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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة "جسور التنمية 19" توقع الكشف على 840 مواطنا فى قرية الشوامي بمركز بلقاس

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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انطلقت القافلة المتكاملة "جسور التنمية 19"، اليوم الأحد، لخدمة أهالي قرية الشوامي بمركز بلقاس محافظة الدقهلية، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة حياة كريمة. 

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وتنسيق كلًا من الدكتورة ايمان احمد ابو الفضل  منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، والمهندسة شيماء محمد الصديق  منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية،  اسراء احمد منسق اداري للقافلة.

 

شملت القافلة المتكاملة قافلة طبية وتوعية صحية وقافلة بيطرية وزراعية وانشطة ترفيهية للأطفال حيث قام كل من الدكتور محمود المليجي والدكتور هيثم الشيخ بجولة تفقدية لمتابعة حسن سير العمل بالعيادات والاطمئنان على المواطنين وتذليل الصعوبات والتأكد من أن جميع الخدمات يتم تقديمها بالشكل الأمثل بالإضافة إلى تفقد الفعاليات والأنشطة الخاصة بمركز رعاية وتنمية الطفولة.

 

ومن جانبه صرحت الدكتورة غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأنه قد تم توقع الكشف على 840 مواطن بمختلف التخصصات الطبية وتحويل 134 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.

 

كما أعرب الدكتور محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن القافلة البيطرية قامت بالكشف على 35 دابة، 16 من عجول الجاموس و24 من الجاموس، بالإضافة إلى 75 من الدواجن و7 من الحيوانات الأليفة، كما تم تقديم الإرشاد للمربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.

 

وصرحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي رئيس لجنه رعاية وتنميه الطفولة، بأن اللجنة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية، حيث تم تنظيم ورشه عمل فنيه للطباعة بألوان المياه مع حوالي ٢٨ طفل وطفله، تنظيم العاب ترفيهيه تعليميه للأطفال وسرد بعض القصص التفاعلية مع الاطفال من سن سنتين الي ١٤ سنه، رسم حر وتلوين مع حوالي ٣٥ طفل وطفله، رسم ع الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على حوالي ١٥٦ طفل وطفله تتراوح أعمارهم ما بين ٦شهور إلى ١٤ سنه حيث قام بتنظيم وتنفيذ الفعاليات كلا من  اسراء شتا، مروة بدر.

 

ومن جانبها صرحت الدكتورة وفاء فتحي  وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، ان اعضاء لجنة التوعية الصحية قد قاموا بتقديم التوعية للسيدات عن بطانة الرحم المهاجرة وأهمية الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم والفحص الذاتي للثدي، وقام بالتوعية كلا من الدكتورة سامية ابراهيم عثمان حسن، والدكتورة ايناس صبري فتحي.

 

ومن جانبه صرح الدكتور متولي ابو سريع وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الزراعية قامت بتقديم الارشاد الزراعي لعدد من المزارعين، حيث تحدث الدكتور محمد صلاح شتيوي الأستاذ المساعد بقسم المحاصيل عن اهم أساليب الرعاية وخدمة المحاصيل الاستراتيجية كالفول البلدي والقمح وبنجر السكر وتوعية المزارعين وكذلك المهندسين الزراعيين بأهم وأحدث الوسائل والعمليات الزراعية وكذلك مقاومة الامراض الشائعة وطرق الوقاية منها في تلك المحاصيل الهامه والتي تعود بالنفع على المواطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامه من خلال تعظيم إنتاجية وحدة المساحة، بينما تحدث الدكتور احمد استفتاح المدرس المساعد بقسم الأراضي عن اهم العوامل التي تساعد على تدهور الأراضي ومدى تفادى تلك العوامل مما قد يساهم في الحفاظ على خصوبة التربة والاستدامة في الزراعة كذلك تحدث عن اهم الأسمدة التي يجب اضافتها في الحالات المختلفة لتدهور الأراضي.

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الدقهلية الدكتور شريف خاطر القافلة البيطرية المشروع القومي لتطوير الريف المصري جامعة المنصورة