صور| الداخلية تنظم ورشة تدريب لسيدات واحات الوادي الجديد عن طرق مواجهة الحرائق

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد بقيادة المحاسب جمال آدم، أمين المحافظة، اليوم الأحد، ورشة تدريبية للسيدات والفتيات عن طرق الوقاية ومواجهة الحرائق بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن.

قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، في تصريح له، اليوم الأحد، إنه جرى تنظيم ورشة عمل تدريبية وعملية للسيدات ربات البيوت والفتيات من أبناء مركز الداخلة عن طرق الوقاية من الحرائق المنزلية خاصة خلال تواجدها في المطبخ والتوعية بأبرز السلوكيات الشائعة الخاطئة داخل المنازل والمطبخ تؤدي لاشتعال الحرائق بالمنزل وأبرزها الكشف عن إسطوانة البوتاجاز والتعامل مع تسريبات الغاز داخل المنزل.

وأضاف عبد الغني، أن الورشة جرى تنفيذها لـ25 سيدة وفتاة من مركز الداخلة، وجرى تنفيذها بمقر مركز الدراسات النوعية للغات والكمبيوتر بمدينة "موط".

الداخلية تنظم ورشة تدريب لسيدات واحات الوادي الجديد عن طرق مواجهة الحرائق (1)

الداخلية تنظم ورشة تدريب لسيدات واحات الوادي الجديد عن طرق مواجهة الحرائق (2)

الداخلية تنظم ورشة تدريب لسيدات واحات الوادي الجديد عن طرق مواجهة الحرائق (3)

الداخلية تنظم ورشة تدريب لسيدات واحات الوادي الجديد عن طرق مواجهة الحرائق (4)

الداخلية تنظم ورشة تدريب لسيدات واحات الوادي الجديد عن طرق مواجهة الحرائق (5)

الداخلية تنظم ورشة تدريب لسيدات واحات الوادي الجديد عن طرق مواجهة الحرائق (6)

الداخلية تنظم ورشة تدريب لسيدات واحات الوادي الجديد عن طرق مواجهة الحرائق (7)