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الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 20 ألف كيلو زيوت طعام مستعملة داخل مصنع بطنطا

جانب من الحمله
جانب من الحمله
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة والإدارية، حملة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق العامة.
وضمت الحملة ياسر مراد مدير الإدارة ومحمد الخولي مدير الرقابة التموينية ومحمد الشيخ رئيس الرقابة التموينية بطنطا.
وأسفرت الحملة ضبط 20000 كجم زيوت مستعملة و538 كجم مادة تستخدم لتبييض وترشيح الزيوت القديمة ومعدات وآلات داخل مصنع بطنطا.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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IMG-20230430-WA0044
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التموين والتجارة الداخلية الرقابة التموينية الرقابة على الأسواق