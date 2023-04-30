هارى كين يقود توتنهام فى موقعة ليفربول

أعلن كريستيان ستيليني المدير الفنى لفريق توتنهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول، وذلك فى المبارة التى ستجمع بينهما على بعد قليل على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:

حراسة المرمى: فراسر فورستر.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إيريك داير، بن دافيز.

خط الوسط: بيدرو بورو، أوليفر سكيب، بيير اميل هوبيرج، ايفان بيريسيتش، ديان كولوسيفسكي، هيونغ مين سون.

خط الهجوم: هاري كين.



ويحتل فريق ليفربول المركز السابع، برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

