الجيش الروسي يعلن تدمير 4 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 670 جنديا

أعلن الجيش الروسي اليوم الأحد، عن تدمير 4 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه ومستودعات أسلحة ومركز قيادة أوكراني في لوغانسك ودونيتسك وتصفية أكثر من 670 جنديا ومرتزقة على كافة المحاور.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" إنه تم تصفية حوالي 85 جنديا أوكرانيا، وإحباط محاولات مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في خاركوف، وفي محور كراسني ليمانسك، تم تصفية 65 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-20 و D-30.

وفي محور دونيتسك أكد البيان إن القوات الروسية وفرق الهجوم واصلت عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك، وتمكنت القوات الروسية الجوية من حصار القوات الأوكرانية في الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة، كما نفذت المقاتلات الروسية 4 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 61 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان إنه تم تصفية أكثر من 480 جنديا ومرتزقة في محور دونيتسك، كما تم تدمير مدفع هاورتز D-30. بالإضافة إلى تدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، وتم تدمير نقاط الانتشار المؤقت للواء الآلي 24 للقوات الأوكرانية ومفرزة من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في قرية كونستانتينوفكا بدونيتسك ، كما تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للواء الآلي 54 للقوات الأوكرانية بالقرب من بيلوغوروفكا في لوغانسك .

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 30 جنديا، وتم تدمير مدافع Msta-B و D-30، وفقا للبيان.

وفي محور خيرسون، تم تصفية أكثر من 10 جنود أوكران وتدمير مدفع هاوتزر Msta-B، كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-36 أمريكي الصنع.