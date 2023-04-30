ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قوات الدفاع الشعبي تنظم عدداً من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت القوات المسلحة ممثلة فى قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات (الحكومية - الخاصة - الأهلية) إلى عدد من المشروعات التنموية والوحدات العسكرية بإجمالى عدد (472) زيارة .
وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة فى مجال التنمية الشاملة وما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية.
 

No description available.

تضمنت الزيارات العديد من المشروعات القومية ومنها ( مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية - محطة تحلية مياه الصرف الصحى ببحر البقر - مشروع إسكان 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات - العديد من المدن الصناعية و الاستثمارية بالمحافظات - الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية - الشركة الوطنية للرمال السوداء  - الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية " مشروع توشكى " ) ، كما شارك قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من طلبة الجامعات زيارتهم لشركتى سايلوفودز للصناعات الغذائية والنصر للكيماويات الوسيطة    حيث تم استعراض إمكانيات وقدرات الشركة وحجم الإنتاج الذى توفره فى الأسواق المصرية وكذا حجم الصادرات للعديد من دول العالم .
 

No description available.

وتهدف الزيارات إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى شباب الجامعات بحجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومدى الإستفادة منها خلال دراستهم وكذا التعرف على حجم فرص العمل التى توفرها تلك المشروعات للشباب والمتابعة الميدانية لحجم الإنجازات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة .

كما تضمنت الزيارات عدد من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادتى المظلات والصاعقة وعدد من القواعد البحرية والجوية وعدد من كليات الأكاديمية العسكرية المصرية ، حيث تم إستعراض ما شهدته وحدات القوات المسلحة من تطوير وتحديث عكست الكفاءة القتالية والإدارية لوحدات القوات المسلحة .
 

No description available.

وأعرب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن سعادتهم وفخرهم بكل ما شاهدوه من إنجازات حققتها الدولة المصرية ، وإعتزازهم بقواتهم المسلحة وما تقوم به من مسانده مؤسسات الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات .
 

No description available.
القوات المسلحة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى المشروعات التنموية