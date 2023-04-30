استمرار أعمال حصاد وتوريد القمح بمراكز وقرى الشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيلي وزارتي الزراعة والتموين اليوم الأحد متابعة سير عملية حصاد و توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظةلافتا إلي أهمية التأكد من كافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتي نهاية الموسم.

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٢٢٠١طن و ٩٦٩ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ١١٨٣٥٦ 118356 طن و 104 كيلو قمح.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية.

وأكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان منها حوالي ٣٧٧١١ فدان منزرعة علي مصاطب و ٥٧٦٤٩ فدان منزرعة بالتسطير ، مضيفا إلي تسابق مراكز ومدن المحافظة في حصاد الأقماح المحلية.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.