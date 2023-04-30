وزيرة الأسرة التونسية تحاضر في ندوة نقاشية حول "المرأة العربية" بالأقصر.. الأربعاء

تنظم جامعة الأقصر، يوم الأربعاء المقبل، حلقة نقاشية بمكتبة مصر العامة، تحت عنوان "المرأة العربية، تمكين وإنجاز بين تحديات الحاضر وطموحات المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة مشوار التنموية، وذلك على هامش فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية.

ومن المقرر أن يحاضر في الحلقة النقاشية أ.د/ أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية ضيف شرف المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، وأ.د/ نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وأ.د/ سحر محمد وهبي أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة سوهاج، وأ.د/ صابرين جابر عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، وأ.د/ هاجر خنفير أستاذة مساعد في اختصاص الحضارة العربية والنوع الاجتماعي بالجمهورية التونسية.

وقالت الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق بالأقصر، أن الندوة تتناول عدة محاور على رأسها (الصورة النمطية للمرأة العربية كما تعكسها وسائل الإعلام، تغيير وتنقية الموروث الشعبي لدي المرأة العربية، وتنمية الأسرة العربية في ظل الصراعات الإقليمية والدولية الراهنة، واستعراض التجارب الناجحة في الدول العربية لحماية ودعم حقوق المرأة اجتماعياً، ثقافياً، وقانونياً، واقتصادياً، وتحديات وطموحات المرأة العربية في مراكز دعم اتخاذ القرار، وأخيراً التمكٌن الاقتصادي للأمهات ورصد تجربة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة).

وتستعد محافظة الأقصر، لاستضافة فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، والذي يقام يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر مايو المقبل بساحة معبد الكرنك، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع جامعة الأقصر، ومؤسسة مشوار التنموية، حيث من المنتظر تكريم أكثر من ٥٠ أما مثالية، بحضور دولة تونس ضيفة شرف المهرجان لهذا العام، وممثلتها الدكتورة الشاعرة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في الجمهورية التونسية.

وكان الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، قد استقبل – في وقت سابق - الدكتور صلاح الجعفراوى منسق عام المهرجان الدولي للأم المثالية، مستشار مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لبحث آليات تنظيم الجامعة للمهرجان الدولي للأم المثالية في دورته السابعة، وذلك بعد إقامة المهرجان في جامعات القاهرة وكفر الشيخ على مدار السنوات الماضية.