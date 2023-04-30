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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهمين بسرقة بطاريات 15سيارة في البساتين

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات، واسفر عن سرقة 15 سيارة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي، وتحريز المضبوطات.

القى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين سرقوا بطاريات 15سيرة بمنطقة البساتين.

تعود الواقة عندما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك" ، وإعترفوا بإرتكابهما  (15) واقعة سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى  عميليهما "سيئ النية " لهما معلومات جنائية، وكذا الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة .

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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