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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

إيهاب رمزي يطالب الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمزارعي القمح

الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى
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أشاد الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التى أكد فيها أن الدولة المصرية تتحرك في النهوض بقطاع الزراعة بشكل كبير جدًا من خلال مشروعات التوسع الأفقي ومشروعات الاستصلاح ورفع حافز توريد الإردب من القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيه وتخصيص 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلي.

وقال "رمزي" فى بيان له اليوم إن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية والمهمة والتى تتطلب من الحكومة الاستمرار فى تشجيع زراعة هذا المحصول لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول للحد من الفاتورة الاستيرادية، مؤكدا أن مصر بعد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اطلاق العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى ستكون لديها القدرة على تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات القليلة القادمة".

وطالب الدكتور إيهاب رمزى، من الحكومة الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمزارعى القمح، على أن تضع فى اعتبارها المساواة العالمية فى أسعار توريد محصول القمح للمزارعين المصريين حتى يقبل المزارع المصرى على التوسع فى زراعة محصول القمح، مؤكدا أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول وعدم الاعتماد على استيراده فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.  

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