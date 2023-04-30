ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

طائرة باكستانية تقل 139 مواطنا تغادر جدة إلى إسلام أباد

طائرة باكستانية
طائرة باكستانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادرت طائرة باكستانية قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة وعلى متنها أكثر من 139 باكستانيا جرى إجلاؤهم من السودان.

وذكرت قناة (السعودية الإخبارية)، اليوم /الأحد/ - أن الرعايا الباكستانيين كانوا قد وصلوا أمس السبت إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية بعد إجلائهم من السودان، وتم إنهاء إجراءاتهم من قبل المديرية العامة للجوازات لمغادرتهم إلى باكستان.

وتستمر جهود المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، وذلك عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة.

طائرة باكستانية جدة السودان