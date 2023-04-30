طائرة باكستانية تقل 139 مواطنا تغادر جدة إلى إسلام أباد

الأحد 30/أبريل/2023 - 01:21 م

غادرت طائرة باكستانية قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة وعلى متنها أكثر من 139 باكستانيا جرى إجلاؤهم من السودان.

وذكرت قناة (السعودية الإخبارية)، اليوم /الأحد/ - أن الرعايا الباكستانيين كانوا قد وصلوا أمس السبت إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية بعد إجلائهم من السودان، وتم إنهاء إجراءاتهم من قبل المديرية العامة للجوازات لمغادرتهم إلى باكستان.

وتستمر جهود المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، وذلك عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة.