تجارية الجيزة: غدا منافذ التموين تبدأ صرف سلع 1.8 مليون بطاقة تموينية

أعلن النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ، أن وزارة التموين ستبدأ من الغد الاثنين صرف المقررات التموينية للمواطنيين من منافذ بدالي التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية لشهر مايو بالإضافة إلي استمرار صرف المنحة الاستثنائيه للفئات الأولي بالرعاية.

وأضاف رئيس تجارية الجيزة في تصريحات صحفية اليوم الى أنه تم ضخ السلع التموينية لعدد 2500 بدال تموينى ومنافذ جمعيتى بالجيزة لصرف سلع 1.8 مليون بطاقة مقيد عليها 5.5 مليون مواطن يقومون بصرف سلع تموينية شهريًا مؤكدا على توافر مخزون استراتيجي من السلع التموينية والسلع الأساسية.



وأكد على متابعة وزارة التموين ومديرية تموين الجيزة لعمليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقية ومتابعة توافر السلع المقرر صرفها والتزام المنافذ بالأسعار المحدده من وزارة التموين.



من ناحية اخرى تنفي الغرفة التجارية بالجيزة صدور أى تصريحات عنها تخص تحريك أسعار السلع التموينية وتؤكد أن ما يصدر من رؤساء بعض الشعب التجارية من تصريحات خاصة بأسعار المواد الغذائية والبقوليات والمواد التموينية والبيض والدواجن تخص من صدرت عنهم تلك التصريحات ولا تمثل الغرفة التجارية بالجيزة وأنها غير مسئولة عن أى تصريحات إعلامية تصدر لغير ممثلها القانونى ومتحدثها الرسمى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة والتأكيد أن التصريحات الخاصة بالغرفة تصدر بشكل رسمى من المكتب الاعلامى للغرفة.



وتؤكد غرفة الجيزة أن قرارات تحريك اوثبات أسعار السلع التموينية تخص وزارة التموين فقط وتصدر بها توجيهات وزارية لكافة المديريات والشركات التابعة لوزارة التموين.