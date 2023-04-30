محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لرصف طريق" ميت خلف /اصطبارى " بشبين الكوم

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني بكافة مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة والجهات المعنية لتسريع معدلات الآداء بخطة الرصف الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفى هذا الشأن ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إستكمال أعمال الرصف بالطريق الدائري بداية من ميدان الخالدين وحتي كوبري شرف بطول (1500) م من الاتجاهين ، بالإضافة إلى فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق داير الناحية بقرية جريس بداية من أمام نقطة شرطة جريس وحتي طريق جسر نهر النيل بطول 1620 م ، وكذا أعمال التطوير طريق (الحلوصي -شعشاع - أبو يوسف) وامتداد شارع عبد المنعم رياض للبدء فى أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين ، كما تابع رئيس المدينة أعمال الرصف بالشوارع المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى بواقع (11) شارع بنطاق المدينة وذلك ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية بنطاق المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وفيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال قطع الفرمة وضبط المناسيب وفرد طبقة السن بمتفرعات الكورنيش ، وذلك ضمن رصف (7) شوارع ومتفرعاتهم ضمن الخطة الاستثمارية بنطاق المدينة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بدء أعمال رصف طريق (840) ميت خلف / اصطبارى عقب الانتهاء من توصيل كافة أعمال المرافق بالطريق لنهو كافة الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، بالإضافة إلى متابعة استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق شنوان /الباجور وذلك بعد الإنتهاء من قطع الفرمة بالطريق للبدء في أعمال الرصف المتكاملة من صب الارصفة الجانبية وتركيب البلدورات ورفع مطابق الصرف الصحى كونه طريق حيوى وهام يربط مركزى الباجور وشبين الكوم .

وفى مركز ومدينة منوف ، أكد رئيس الوحدة المحلية استمرار أعمال التطوير بشارع الجندى والقارح وامتداد عيادة وفاضل والشوربجى ومسجد التقوى تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ، وذلك ضمن ( 14) شارع مستهدف رصفهم بنطاق المدينة ، كما تابع رئيس المدينة الأعمال الإنشائية بميدان المحطة وممشى البطحة البحرية تمهيداً للأعمال الخرسانية المطبوعة وتركيب البرجولات ومقاعد للمواطنين والمساحات الخضراء لإضفاء مظهراً جماليا وحضارياً لأهالى المدينة .

وتابعت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال التطوير والتجميل بشارع مدرسة الصنايع والشوارع الفرعية بمربع العمارات السكنية خلف المطافئ تمهيداً للرصف ، وذلك ضمن (34) شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة (30 مليون و 600 ألف جنيه ) موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة.

واستطرد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال التطوير من قطع الفرمة بأحد قطاعات طريق (٧٣٢) المشتل / دراجيل بطول ٢.٥ كم وذلك عقب الانتهاء من رصف القطاع الأول بالطريق بداية من السلخانة بطول ٣ كم، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وكذا متابعة أعمال الرصف بشارع المحطة وداير الناحية بقرية دناصور ووضع طبقة الاحلال بالشوارع الداخلية بقرية زاوية البقلي تمهيدا لفرد طبقة السن بشارعي الدراع بطول ٥٠٠ م وزمبيلة بطول ٨٣٠ م ، وفى نطاق حي شرق شبين الكوم ، تابعت رئيسة الحى أعمال الرصف وتركيب البلدورات بالأرصفة الجانبية بمحور ترعة المعهد بالطريق الرابط بين ميدان عايده وطريق حضانة الفاروق ، وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة وتخفيف الاختناقات المرورية بالعاصمة.

IMG-20230430-WA0028

IMG-20230430-WA0030

IMG-20230430-WA0027

IMG-20230430-WA0033

IMG-20230430-WA0032

IMG-20230430-WA0029

IMG-20230430-WA0020

IMG-20230430-WA0024

IMG-20230430-WA0022

IMG-20230430-WA0021