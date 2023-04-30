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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اصطدام قطار بميكروباص ومصرع سائقه في العياط

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام قطار بسيارة ميكروباص قيادته أمام قريتي البرغوتي والقطوري بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيارة ميكروباص أمام قريتي البرغوتي والقطوري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيارة ميكروباص حال محاولتها العبور من مكان غير شرعي أثناء قدوم القطار ونتج عن الحادث مصرع سائق الميكروباص، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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