مران الزمالك.. أوسوريو يجتمع مع اللاعبين ويمنحهم تعليمات فنية

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة تحفيزية، مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء السوبر أمام الأهلي.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية لتنفيذها خلال مران اليوم، بجانب تصحيح بعض المواقف الفنية التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، والمقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.