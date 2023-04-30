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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اختبار طبي يحسم موقف ياسر إبراهيم من مباراة السوبر

إصابة ياسر إبراهيم
إصابة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي
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يخضع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة لحسم مصيره من المشاركة في مباراة السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وكشف مسئولو النادي الأهلي عن  تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم أمام الرجاء المغربي أمس السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي دوري الأبطال، بعد التعادل السلبي أمام الرجاء المغربي في مباراة الإياب، مستفيدا من الفوز ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-0.
وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بجزع في أنكل القدم، خلال اللقاء وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، وسيخضع لفحوصات طبيرة مكثفة بعد العودة للقاهرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة على بطولة كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

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