اختبار طبي يحسم موقف ياسر إبراهيم من مباراة السوبر

يخضع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة لحسم مصيره من المشاركة في مباراة السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وكشف مسئولو النادي الأهلي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم أمام الرجاء المغربي أمس السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي دوري الأبطال، بعد التعادل السلبي أمام الرجاء المغربي في مباراة الإياب، مستفيدا من الفوز ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-0.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بجزع في أنكل القدم، خلال اللقاء وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، وسيخضع لفحوصات طبيرة مكثفة بعد العودة للقاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة على بطولة كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في الإمارات.