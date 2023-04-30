7 مايو.. بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية

تنطلق الجلسات الفعلية للحوار الوطني يوم ٧ مايو المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيشارك في الجلسات ممثلون عن القوى السياسية والنقابات والفاعلين في المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة ومجلس الوزراء لمناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن مجلس الأمناء في وقت ماض عن انطلاق الجلسة الافتتاحية ٣ مايو المقبل، وذلك لإعلان الموضوعات التي ستناقش في الجلسات وهى ١١٣ موضوعا مقسمة على ١٩ لجنة.

وتأتي قضايا التعليم والدين العام وقانون المحليات والعدالة الاجتماعية والأزمة السكانية على رأس هذه الموضوعات التي ستناقش بداية من ٧ مايو المقبل.

وكان قد عقد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، اجتماعًا أمس، بحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي، مع مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسي والإعلامي بمصر ضمت: د.عمرو حمزاوي، ود. رائد سلامة، وياسر الهواري، وخالد تليمة، ومصطفي شوقي، وأحمد ماهر، وسوزان حرفي، ود. باسل عادل، وحسام على، وتامر سحاب، وخالد عبد العزيز شعبان، وعمرو إمام، وعمرو الوزيري، وعمرو عز، وهيثم الحريري.

وأشار المشاركون في بيان لهم، إلى أنه انطلاقا من كل ما سبق نؤسس تلك البداية الجديدة وكامل التفاتنا نحو الخروج من مأزق ضيق الحالة الإقتصادية وغلاء المعيشة وأزمة كل بيت مصري.

كما أكدوا أن الإصلاح السياسي وتعزيز دولة المؤسسات والرقابة المتبادلة وتوازن السلطات هو السبيل الوحيد للتأسيس لصالح المواطن والدولة وتستعيد لمصر صورتها ومكانتها على كافة الأصعدة كدولة ذات حضارة عظيمة تنتوي استعادتها.