مدير "تحلية مياه العريش": المحطة ستغطي استخدامات 1.5 مليون نسمة

قال المهندس فهيم تادروس مدير مشروعات محطة تحلية مياه العريش، إن المحطة تقع في الكيلو 17 غرب العريش وطاقتها 100 ألف متر مكعب في اليوم وقابلة للتوسع إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم.

وأضاف تادروس، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "كان لدينا مشكلة في العريش بسبب المناوبة، المياه كانت بتيجي مرة أو مرتين في العريش، مصادر المياه كانت محدودة وهي النيل والآبار، والمياه لم تكن كافية لأهالي العريش".

وتابع مدير مشروعات محطة تحلية مياه العريش: "هذه المحطة تكفي نصف مليون نسمة تقريبا، وفي التوسعات العمرانية من المقرر أن تصل طاقة المحطة إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك في المرحلتين الثانية والثالثة، لتغطي 1.5 مليون نسمة، والمحطة تعمل منذ 6 شهور والأهالي شعروا بالفارق بعد أن أصبحوا يحصلون على المياه كل يوم بدلا من يوم أو يومين في الأسبوع".

