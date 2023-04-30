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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

طعن ضابط فرنسي لدى محاولته منع عبور مهاجرين

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
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تعرض ضابط شرطة فرنسي لإصابة خطيرة في هجوم بسكين بينما كان يحاول إيقاف مهاجرين من عبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا.

وحاول الضابط غرز سكين وتفريغ زروق مطاطي من الهواء كان يستقله مجموعة من المهاجرين على شاطئ قرب كاليه يوم السبت، وتلقى طعنة في يده، حسبما ذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية. وخضع الشرطي لجراحة بسبب إصابة شريان، وفقا للتقرير.

وحاولت الشرطة تحديد هوية الجاني من بين مجموعة من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا على متن الزورق.

ودمرت الشرطة في وقت سابق من اليوم ثلاثة زوارق مطاطية على الشاطئ لمنع المهاجرين من محاولة خوض الرحلة الخطيرة من شمالي فرنسا إلى بريطانيا.

وحدث الهجوم على الضابط خلال شجار مع اللاجئين، استخدم الضباط خلاله الغاز المسيل للدموع بحسب الصحيفة. وأفادت الشرطة بتكرار حوادث هجوم المهاجرين بعنف على الضباط الفرنسيين الذين يحاولون منعهم من العبور.

واتفقت باريس ولندن مؤخرا على العمل معا لمنع المهاجرين من دخول بريطانيا. كما تساهم بريطانيا ماليا في فرنسا لتعزيز حماية الحدود.

وسجلت بريطانيا العام الماضي عددا قياسيا للقوارب التي تصل إلى شواطئها، بلغ نحو 46 ألفا.

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