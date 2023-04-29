تجديد حبس المتهم بقتل سيدة بعد سرقتها فى البساتين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل سيدة، بعد سرقتها، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات معه.

كما أمرت النيابة قبل وقت سابق بتشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير عن سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

واستكمال التحريات حول الواقعة، واستمعت الي اقوال شهود العيان، من جيران المجني عليها، وتحفظت علي كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها فى البساتين وتبين وجود جثة سيدة "مسنة" - مقيمة محل البلاغ داخل مسكنها ووجود إصابات بها ، وبسؤال نجلها قرر بأنه حال تواجده بالشقه سكنه بذات العقار أبلغه أحد الجيران بسماع صوت إستغاثة من داخل الشقة محل سكن والدته .

كما كشفت التحريات ، أن وراء إرتكاب الواقعة عامل- مقيم بذات العقار محل إقامة المجنى عليها ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

وبتكثيف الجهود تبين أن عاطل قام بقتلها عقب سرقة شقتها داخل عقار سكنى وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.