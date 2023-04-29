واشنطن تشكر الرياض وأبوظبي لجهودهما المبذولة في إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة شكر للرياض وأبوظبي لجهودهما المبذولة في إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان.

وكتبت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها علي "تويتر": "تعرب أمريكا عن امتنانها للسعودية والإمارات على مشاركتهما القيمة في جهودنا الدبلوماسية المستمرة ودعمهما لمساعدة المواطنين الأمريكيين على مغادرة السودان".

هذا ووصلت إلى الإمارات، طائرة إجلاء قادمة من السودان تقل إماراتيين ومواطني 16 دولة وهم من الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

كما تواصل السعودية عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا عشرات الدول من السودان، إثر المواجهات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في هذا البلد.