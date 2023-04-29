دولاب مخدرات متحرك.. حبس أخطر ديلر حشيش في مدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت، بحبس عاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته كيلو حشيش قبل ترويجه على المتعاطين بنطاق قسم شرطة بدر، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلاله سيارة "ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جــــرام - مـبلغ مالى - هاتفى محمــــول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.