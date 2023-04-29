انطلاق المؤتمر الأول لجراحات الأوعية الدموية في دمياط

انطلقت فاعليات المؤتمر الأول لجراحة الأوعية الدموية للمركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى، حيث استمر على مدار يومين بمدينة رأس البر، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

جاءت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بالانابة عن محافظ دمياط، والنائب ضياء الدين داود و النائب محمود مشعل والنائبة ايفلين متى أعضاء مجلس النواب والدكتور كمال سلامة مدير المركز والدكتورة هادية رفاء رئيس المؤتمر.

كما تضمن المؤتمر ورشة عمل جاءت بحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين بجراحات الأوعية الدموية بجامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس والمنصورة و لقاءات عبر الفيديو كونفرنس مع متخصصين من ألمانيا..

وجاء المؤتمر فى إطار عمل المركز بجراحات الأوعية الدموية " evar" ليأتى ضمن ثلاث مستشفيات على مستوى الجمهورية تعمل بهذا النظام ، حيث تم فتح باب الحوار والنقاش حول النظم الطبية الحديثة بجراحات الأوعية الدموية.

كلف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إدارة صحة البيئة بالمديرية بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة.

حيث قامت إدارة صحة البيئة بالمرور على :

١٠حمامات سباحة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية ، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها .

كما تم المرور على ١٢ محطة مياه شرب وتم سحب عدد ١٤ عينات طرد محطات للتأكد من مطابقتها للمعايير البكتريولجية والكيميائية حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة الجهات المعنية بالغلق فى حال عدم استيفائها للاشتراطات .

كما تم سحب عدد ١٥٧ عينة من الشبكات للتأكيد على جودة مياه الشرب والمرور على ٨ محطات غسيل الكلوي وسحب عينات المياه للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير.