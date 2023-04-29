وزير التنمية المحلية يلتقي سكرتير منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم السبت جان بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية على رأس وفد من المنظمة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم للوزارة والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى .

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بالوفد الأفريقي خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة واستكمال التعاون والتنسيق بين الجانبين في إطار عدد من الملفات التي تهم مواطني القارة الأفريقية .

و شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية فيما يخص استضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى 2024 حيث يعد هذا المنتدى فرصة للتعرف على قضايا ومشكلات المدن والاستفادة من التجربة التنموية المصرية في عدد من المجالات الحضرية والتي تم إنجازها في عهد الرئيس السيسى ، بالاضافة الي الاعداد لقمة المدن الافريقية في القاهرة ٢٠٢٥ .

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التعاون والتواصل بين الجانبين لتحقيق تطلعات الشعوب والمدن الأفريقية وتطوير مستوى العمل المحلى والكوادر المحلية الأفريقية .