دراسة: أغلب النساء لا يعلمن الكثير عن سن اليأس

أفادت دراسة طبية حديثة بفريق بحثي بجامعة كوليدج بلندن، أن نسبة 90% من النساء لم يعرفن أي معلومات عن سن اليأس ، وبدأت أكثر من 60% منهن في البحث عن معلومات عنه بمجرد ظهور الأعراض.

واستخلص الباحثون بيانات من 829 امرأة بعد سن اليأس، ووجدوا أن 49% منهن لم يشعرن أنهن على معرفة جيدة عن مرحلة انقطاع الطمث، ووصفت 62.7% منهن تجربتهن بأنها "كابوس" أو "مروعة".

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "بوست ريبرودكشن هيلث"، وأفادت بأن "النساء يفتقرن إلى التعليم حول هذه المرحلة الأساسية من الحياة. بالإضافة إلي قلة التعلم علي يد متخصصين في الرعاية الصحية، ما ينتج عنه أن تترك النساء دون تشخيص أو دعم".

ورصدت الدراسة بيانات سلبية ، إذا قالت 60% تقريبا من المشاركات إنهن حصلن على معلوماتهن من مصادر أخرى غير المهنيين الصحيين، وأن حوالي 50.5% حصلن على المعلومات عن سن اليأس من مواقع إنترنت.

وفي الوقت نفسه، لجأت 33.1% منهن إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والأصدقاء بنسبة 49.8% للحصول على المشورة ومزيد من المعلومات .