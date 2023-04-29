بسبب فيلم كليوباترا.. بيان برلماني عاجل ضد الأفروسنتريك

تقدمت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، اليوم ببيان عاجل للتصدي لظاهرة الافروسنتريك المستحدثة والتي تم الترويج لها في فيلم كليوباترا من نيتفليكس.

وأشارت إلى وجود متحف في احد الولايات الامريكية يحتوي علي تماثيل مزيفة للفراعنة وقناع مغلوط للملك توت عنخ آمون بوجوه سوداء واستضافة خبراء يؤيدون ويروجون للفكرة .

وأضافت: “لذلك يجب علينا اتخاذ موقف قوي وصلب حتي لانجد انفسنا بعد ذلك مضطرين لاثبات تاريخنا وآثارنا… ونقع نحن في دائرة الاتهام بتغيير التاريخ”.

وتابعت: لا يكفي ابدا مايتم من مقارنات بين صور ممثلين والفراعنة ، ولا يكفي ابدا ان يقوم د. زاهي حواس بشرح ان كليوباترا كانت من اصول يونانية.

وناشدت بضرورة وجود وقفة قوية من الدولة المصرية لوقف هذا الهراء واطفاء فتنته في مرقدها .

