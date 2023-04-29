غدًا.. افتتاح عرض "عجيب وعجيبة" بمسرح السلام

يفتتح في التاسعة من مساء غدٍ الأحد، أولى ليالي العرض المسرحي الجديد "عجيب وعجيبة"، على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني، ضمن خطة عروض البيت الفني للمسرح.

"عجيب وعجيبة" من إنتاج فرقة مسرح السلام، بقيادة الفنان محسن منصور، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهي مسرحية غنائية استعراضية تدور أحداثها في قالب كوميدي، حيث الأراجوز، وخيال الظل لتناسب الكبار والصغار.

يشارك في بطولة العمل كل من: سيد الرومي، ودودا اليوسف، وإيهاب بكير، ووليد ابو ستيت، ورضا طلبة، ومحمد الصغير، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، اضاءة أبو بكر الشريف، أشعار محمد علي هاشم، موسيقى وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز عادل ماضي، مساعدو الإخراج محمود جليلة، ودعاء حسين، ومدحت موسى، خيال ظل، ومخرج منفذ نور سمير، العرض من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الصغير.