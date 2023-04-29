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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وصول 64 فلسطينيًا من السودان إلى السعودية

أرشيفية
أرشيفية
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إن القنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة استقبلت، اليوم السبت، 64 مواطنا من الجالية الفلسطينية في السودان.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد وصل الرعايا الفلسطينيين إلى جدة على متن بواخر سعودية، وسيتوجه غالبيتهم إلى قطاع غزة.

وشكر المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، المملكة العربية السعودية على موقفها الأخوي الصادق تجاه معاناة شعبنا في هذه الظروف الصعبة، كتعبير مستمر عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية الصادقة بين البلدين الشقيقين.

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