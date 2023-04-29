اقتراح برغبة بالبرلمان لإعفاء العائدين من الخارج من جمارك الذهب

تقدمت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، لإعفاء العائدين الخارج من جمارك الذهب.

وقالت عضو مجلس النواب فى الإقتراح برغبة المقدم منها، أن الدولار من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب، بالإضافة إلى العرض والطلب، موضحة أن إعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب يسهم فى خفض سعره ذلك لأن أسعار الذهب بالخارج أقل من أسعاره فى مصر ، والشراء من الخارج سيقلل نسبة الطلب عليه فى الداخل مما يخفض سعره.

وطالبت “حارص” فى الاقتراح برغبة المقدم منها، بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا، خاصة وان كمية الذهب الموجوده فى مصر محدودة جدًا ، وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة أسعار الذهب.