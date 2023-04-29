استمرار حملة زراعة 100 مليون شجرة بكفر الشيخ

شهدت ، قرى ومدينة دسوق، اليوم السبت، حملات متعددة، لرفع كفاءة النظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وزراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، تنفيذاُ لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء علاء محمد يوسف ؛رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار توريد القمح بالصوامع بمركز ومدينة دسوق بصوامع ( صوامع شباس الملح ، صوامع مطحن دسوق ) واستقبال القمح من المزارعين، بحضور أعضاء اللجنة المسئولة عن استلام القمح بمطحن دسوق مندوبى الزراعة والتموين والرقابة على الصادرات وجمعية القبانى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تابع تجهيز صوامع مطحن دسوق، وصوامع ابو خشبة، وشونة مطحن دسوق، وشونة شباس الملح، وشونة ابو مندور، وشونة العجوزين، شونة الفار.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بالأحواض الزراعية بحدائق الميدان الإبراهيمى، لرفع كفاءة الحدائق العامة، وتجميل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع يوسف، حملات النظافة بحى جنوب بالميدان الإبراهيمى، وكورنيش النيل، وشارع الجيش لرفع كفاءة النظافة بالأماكن بالكامل، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء.

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