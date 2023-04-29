مدبولي: إنشاء وتطوير البنية التحتية أسهم في توفير فرص عمل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف الرئيسي من إنشاء وتطوير البنية التحتية توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة مما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير إلى 7.2%.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمدينة العبور الجديدة، اليوم السبت، أن الدولة عندما قامت بتطوير شبكة الطرق كي تعيد عجلة الاقتصاد مرة أخرى وهذا ما تتبناه السياسة الأمريكية في تطوير المشروعات التي يعجز القطاع الخاص عن الدخول فيها، بالإضافة إلى أن الدولة تساعد القطاع الخاص على الشراكة في معظم المجالات والمشروعات القومية.