الزمالك يجهز عمرو السيسي من الإصابة استعدادا للسوبر المصري

واصل عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية، على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويعاني عمرو السيسي من إصابة في الركبة تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية، ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وعلى هامش مران اليوم، حرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاطمئنان على حالة أحمد فتوح ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض.

وتحدث رئيس الجهاز الطبي الثنائي بشأن البرنامج التأهيلي المخصص لهما، ومنحهما بعض التعليمات الخاصة في إطار البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

واستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم تدريباته استعدادا للقاء الأهلي بالسوبر المصري المقرر له بالإمارات يوم الجمعة المقبل، وذلك بعدما حصل لاعبي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

يذكر أن الزمالك يشارك في السوبر المصري المقبل، بصفته حامل لقب درع الدوري عن النسخة الماضية، بينما يشارك الأهلي كحامل لقب كأس مصر عن النسخة الأخيرة.