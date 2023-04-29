"إعلام البرلمان": الحوار الوطني يدشن لمرحلة جديدة من عمر الوطن

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، بمشاركة كل أطراف القوى السياسية والمجتمعية فيه ، يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع لكافة الآراء والتوجهات للخروج بنتائج تصب في مصلحة الوطن .

وأوضحت النائبة هند رشاد، أن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني الأربعاء المقبل، مؤشر حقيقي لمواصلة مجلس أمناء الحوار الوطني لجهودهم الكبيرة من أجل اتخاذ خطوات إيجابية وجادة وفعالة لبداية قوية وسط تحديات قوية على الساحتين العربية والدولية، مؤكدة أننا نتوقع جميعا مخرجات تتناسب مع هذا الجهد الكبير الذي بذله مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضافت النائبة هند رشاد، أن الحوار الوطني يدشن مرحلة جديدة قائمة على طرح ومناقشة كافة المقترحات والاستماع لوجهات النظر والآراء المختلفة من أجل أن يكون لدينا وطن قوي ينعم بالتنمية والأمن والأمان في ظل تحديات كبيرة تسيطر على الساحة الدولية.

وأكدت أن الحوار الوطني يعد تدشينًا لمرحلة جديدة تقودنا نحو الجمهورية الجديدة، ففي هذه المرحلة تتم المناقشة والتشاور وتبادل الرؤى والأفكار من أجل الخروج بنتائج إيجابية تمكنا من تجاوز الأزمات الراهنة، كما أنه خطوة مهمة في بناء مستقبل الدولة المصرية وبناء قواعد الجمهورية الجديدة .