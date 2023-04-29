التموين تتقدم بمقترح لإعفاء ذهب المصريين بالخارج من الجمارك

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بالتعاون مع الشعبة العامة للمشغولات الذهبية سنتقدم بمقترح لمجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصريين العائدين من الخارج بادخال كميات محدودة من جنيهات الذهب دون أن يفرض عليها جمارك.

وأوضح وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم السبت أن أسعار الذهب في الخارج اقل من أسعار في مصر وحجم الإنتاج الموجود محدود وهناك اقبال كبير خاصة في الجنيهات والسبائك، لافتا الى أن السماح للمصريين بالخارج بجلب كميات سيعمل على زيادة المعروض في السوق مؤكدا أن الوزارة لا تستطيع فرض آليات للسيطرة على الأسعار فالسوق عرض وطلب.

ونوه إلى أن سوق الذهب يرتبط بثلاث عوامل هما "سعر الذهب العالمي، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب"،