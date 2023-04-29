ضبط شخص لنصبه على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر أحد المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت في تجارة قطع غيار السيارات، واستولى من ضحاياه على مبلغ 5 ملايين جنيه وألقى القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تحت إسم "MIXCO" والإعلان من خلاله عن تلقيه أموال من المواطنين بدعوى استثمارها لهم فى مجال تجارة قطع غيار السيارات والملابس مقابل حصولهم على أرباح يومية وشهرية "على خلاف الحقيقة".

جرى عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية وتوصلت تحريات مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى قيام المتهم بالتحصل على تلك المبالغ المالية عن طريق الدفع ببطاقات الدفع الإلكترونية على الموقع والتي يتم تحويلها من خلال شركة وساطة إلكترونية لحسابه الشخصى بأحد البنوك أو من خلال تحويل المبلغ من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف.

وكشفت التحريات إلى قيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه تقريبًا من ضحاياه تم حصرها من خلال تتبع عمليات الإيداع.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وضبطه وبحوزته هاتف محمول وجهاز حاسب آلي وبفحصها فنيًا تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بممارسته لذلك النشاط الإجرامي وتولت النيابة العامة التحقيق.