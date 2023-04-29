الزراعة: أسعار تحفيزية لسعر توريد القمح وصل لـ1500 جنيه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بحزمة من الجهود لخدمة الفلاح المصري، وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، والاهتمام بالسلع الاستراتيجية بشكل خاص.

وأضاف "القرش"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، والمذاع على فضائية "المصرية"، أن القمح هو أحد الملفات المهمة التي اهتمت بها الدولة المصرية، من خلال زيادة المساحة المزروعة، وزيادة إنتاجية الفدان، وتوفير التقاوي المعتمدة لكل الفلاحين.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت أسعارا تحفيزية لسعر توريد القمح بدأ بـ 1000 جنيه ووصل لـ 1250 ثم 1500 جنيه، وهناك متابعة مع مديريات الزراعة، والتموين، والتجارة الداخلية، لتنظيم عملية التوريد.

ولفت إلى أن الفلاح أصبح له القدرة على الحصول على مبلغ توريد القمح، خلال 48 ساعة، وبالتالي سهولة في عملية التوريد، متابعا: "يساعد الفلاح على تحقيق دخل أكبر وتحسين المعيشة".