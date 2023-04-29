بالصور.. العرض الخاص لفيلم Guardians of the Galaxy 3

احتفلت استديوهات مارفل بالعرض الخاص لفيلم الأكشن والمغامرة المنتظر "Guardians of the Galaxy 3" للمخرج جيمس جن، بأحد سينمات هوليوود، وذلك قبيل طرحه بصالات السينما في 5 مايو المقبل.

يأتي الجزء الجديد للسلسلة بعد 6 سنوات من طرح الجزء الثاني، والذي دارت أحداثه في خضم عودة فريق حراس المجرة من جديد في مهمة جديدة ضد قوى الشر التي تهدد المجرة من جهة، و(يوندا) الراغب في الانتقام من جهة أخرى، وفي نفس الوقت تتكشف أمام بيتر كويل (كريس برات) خزانة اﻷسرار الخاصة بمن يكون والده الحقيقي.

يُشار إلى أن الجزئين الأول والثاني كانا قد حققا ما يزيد على المليار و500 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي في الفترة من 2014 وحتى 2017.

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