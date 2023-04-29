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السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. العرض الخاص لفيلم Guardians of the Galaxy 3

Guardians of the
Guardians of the Galaxy 3
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احتفلت استديوهات مارفل بالعرض الخاص لفيلم الأكشن والمغامرة المنتظر "Guardians of the Galaxy 3" للمخرج جيمس جن، بأحد سينمات هوليوود، وذلك قبيل طرحه بصالات السينما في 5 مايو المقبل.

يأتي الجزء الجديد للسلسلة بعد 6 سنوات من طرح الجزء الثاني، والذي دارت أحداثه في خضم عودة فريق حراس المجرة من جديد في مهمة جديدة ضد قوى الشر التي تهدد المجرة من جهة، و(يوندا) الراغب في الانتقام من جهة أخرى، وفي نفس الوقت تتكشف أمام بيتر كويل (كريس برات) خزانة اﻷسرار الخاصة بمن يكون والده الحقيقي.

يُشار إلى أن الجزئين الأول والثاني كانا قد حققا ما يزيد على المليار و500 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي في الفترة من 2014 وحتى 2017.

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Guardians of the Galaxy 3 مارفل