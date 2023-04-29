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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الحكم على 5 متهمين في «طلائع حسم الثانية»

ارشيفية
ارشيفية
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تنطق الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم السبت، بالحكم على 5 متهمين لاتهامهم بتكوين جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة فى القضية المعروفة باسم "طلائع حسم الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجه للمتهمين تهمًا منها؛ تولى المتهم الأول والثانى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة.

كما وجه للمتهمين تهم التخطيط لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى طلائع حسم ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

الحكم على 5 متهمين طلائع حسم الثانية