جولة ميدانية مسائية لوكيل «صحة مطروح» على وحدات الرعاية الأولية.. صور

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، مساء الجمعة، بجولة ميدانية مسائية ومفاجأة للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة السادات" التابعة للإدارات الصحية بمطروح، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على منافذ تقديم الخدمات الصحية وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية

وتأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، من تواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة، ورافق في الجولة الدكتورة مروة عبدالمنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية، وأشرف فودة مدير إدارة المتابعة

حيث تفقد وكيل الوزارة خلالها الاستقبال بالوحدة، وعيادة طب الأسنان، ومعمل الوحدة.

وتابع «سالم» مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية، حيث تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة غوط رباح ومنطقة الريفية، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفريق الطبي، واطمئن على توافر بنج الأسنان، وتابع عمل الفترات المسائية لعيادة الأسنان وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل، بالتنسيق مع مدير إدارة التموين الدوائي، ووفقاً لمؤشرات تردد المواطنين بالوحدة، تابع استمرار عمل مأموريات أخصائيين النساء والتوليد للعمل بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدة يومين أسبوعيا. وتلاحظ احتياج الوحدة لبعض أعمال رفع الكفاءة، وكلف بإرسال لجنة هندسية من المديرية لدراسة الوضع على الواقع ووضع حلول سريعة لمصلحة العمل.

وخلال متابعته للعمل "بالمركز الطبي بالسنوسية" وجه بأهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، ومؤكداً على حسن المعاملة للمترددين، مع تكثيف الدعاية اللازمة لمواعيد العيادات المسائية للأسنان.

وأكد «سالم» خلال متابعته العمل "بالوحدة الصحية كــ 7" على عدم وجود أي نواقص تخص الأدوية والمستلزمات الطبية وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالوحدة ووجه الدكتورة مروة عبدالمنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بعمل جدول مرور صباحي ومسائي لمديري الإدارات الصحية والإفادة بالنتائج فور انتهاء المرور لدراستها والتدخل العاجل حال وجود أى عقبات.

جولة ميدانية مسائية لوكيل صحة على وحدات الرعاية الأولية

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