مباراة فاصلة.. طائرة الأهلي تهزم الزمالك في ثاني مواجهات نهائي كأس مصر

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة الأشواط 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في ثاني مباريات سلسلة نهائي كأس مصر للكرة الطائرة.

جاءت المباراة قوية من كلا الفريقين حيث فاز الأهلي بالشوط الأول بنتيجة 25-20، ثم عاد الزمالك وفاز بالشوط الثاني بنتيجة 30-28، وعاد الأهلي وأنهى الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-14، قبل أن يعود الزمالك ويعادل النتيجة بفوزه بالشوط الرابع 25-21، ليتجه الفريقان للشوط الخامس والذي حسمه الأهلي في النهاية بنتيجة 15-10، ليفوز الأهلي بالمباراة بمجموع الأشواط 3-2.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في المباراة الثالثة الفاصلة في الثامنة من مساء بعد غد الأحد، لتحديد الفائز بكأس مصر للكرة الطائرة.

يقام نهائي كأس مصر بنظام بيست أوف 3 حيث كل فريق للفوز في مباراتين لحسم اللقب.

تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على بتروجيت، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك نجح في التتويج بلقب دوري الكرة الطائرة هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي، وذلك على حساب الأهلي.