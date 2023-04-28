مصر تفوز على الأردن 76 / 13 فى بطولة السلة بالكراسى المتحركة

فى مباراة اعتبرها الخبراء من طرف واحد فاز المنتخب المصرى لكرة السلة بالكراسى المتحركة على نظيره الأردني بنتيجة 76 / 13 فى البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 25 ابريل وحتى 2 مايو القادم بالكويت .

سيطر لاعبو المنتخب المصرى على المباراة منذ بدايتها وظهر فارق الخبرة والتفوق الفنى التى انتهت بفوز مصر فى ثانى مبارياته بمشواره العربى .

ويلتقى المنتخب المصرى غدا السبت فى ثالث مبارياته أمام المنتخب الفلسطينى فى الثامنة والنصف مساء.

يشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من مصر، و الأردن وفلسطين و لبنان و المغرب و الإمارات و البحرين .

وتترأس البعثة البارالمبية المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.

كما يمثل المنتخب المصرى في البطوله كلا من كابتن / عادل شریف محمود شریف

مدير فني

كابتن / جمال احمد جاد الرب محمد

مدرب

كابتن / سعید بدري محمد عوض

مدرب

كابتن / محمد رشاد احمد بخيت

المدير الإدارى

محمود صبري ابراهيم محمد

سامي منصور عبد الرحمن السبعاوي

توبه لجدي محمود عيسى

محمد محمد حسب النبي احمد

الحسن ياسر محمد توفيق

اشرف ابو زيد محمد عمار

اشرف محمد زغلول سيد

محمد انور احمد حسانين

احمد فتحي محمد سعد عامر

محمد فرج جمعه عبد العزيز

مجدى طلعت عبده عباس