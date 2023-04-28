جنوب سيناء تفوز على أسيوط وكفر الشيخ والغربية في كأس مصر للكاراتيه

فاز منتخب جنوب سيناء على منتخبي محافظتي أسيوط وكفر الشيخ (كوميتيه رجال)، كما فاز على منتخب محافظة الغربية (كاتا رجال)، ضمن فاعليات بطولة كأس مصر 2023 للكاراتيه، أعلن ذلك المستشار محمود متولي، رئيس مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه .

تقام البطولة لأول مرة على أرض الأقصر وتشارك بها كل محافظات مصر وينظمها الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد محروس الدهراوي عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي.

وتستضيف البطولة الصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر على مدار 3 أيام في الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري بمشاركة 1700 لاعبا ولاعبة من 27 محافظة مصرية.

كانت بعثة منتخب جنوب سيناء، قد انطلقت أول أمس الأربعاء، متجهة إلى مدينة الأقصر للمشاركة في فاعليات بطولة كأس مصر 2023 للكاراتيه، بقيادة المستشار محمود متولي رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه ، ومحمد سراج المدير التنفيذي للمنطقة.

تضم بعثة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه كلا من: الجهاز الفني الكابتن احمد غالي المدير الفني كوميتيه، والكابتن محمد مصطفى التهامي مدرب عام كوميتيه، ومحمد عبدالغني الميهي مدرب، وومحمد رجب محم سراج مدرب، وفريق الكوميتيه يضم اللاعبين: مصطفي علي ابوجبل، ومحمود سراج، ومصطفي سعد الله، وعمر متولي، وفاروق عماد، وطارق طلبه، وعبدالرحمن زكريا.

بينما جهاز الكاتا يضم الكابتن محمد وحيد المدير الفني كاتا، والسيد زكي مدير عام كاتا، يوسف محمد أحمد مدرب، ووسامح محمد زكريا مدرب، وسيد محمد عبدالوهاب مدرب، ويضم فريق الكاتا كلا من: عبدالرحمن اشرف نبيل، واحمد عبدالمغني، وعمر محمود متولي، ومصطفي مدكور، وامجد صلاح، ومحمد أحمد فايد.





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